В Перми начался поиск инвестора для восстановления «Флигеля купца Лаптева» Заявки принимаются до 27 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В среду, 1 июля, начался приём заявок на конкурс по поиску инвестора для восстановления «Флигеля купца Лаптева» в Перми. Об этом сообщили в краевом минимущества.

Подчеркивается, что работа по привлечению инвесторов идет в рамках краевой программы по восстановлению объектов культурного наследия. По ее условиям, начальная цена отдельно стоящего здания площадью 533,4 кв. м составляет 1 руб. Размер задатка — 716,2 тыс. руб. Прием заявок завершится 27 июля. По условиям конкурса, победитель будет обязан отреставрировать объект и выполнить все требования по его сохранению.

Памятник архитектуры регионального значения «Флигель купца Лаптева с воротами» расположен по адресу: Пермь, ш. Космонавтов, 25. Полукаменное здание, построенное в 1877 году, изначально принадлежало крестьянину Михаилу Пошехонову, державшему в нем постоялый двор. Узнаваемый архитектурный облик усадьба приобрела, став владением купца Федора Васильевича Лаптева, развивавшего в столице губернии производство кондитерских изделий и торговлю бакалейными и чайными товарами, а также товарами из Персии. Инспекция по охране культурных памятников Пермского края поставила объект на учет в начале 2022-го.

Ранее стало известно, что Пермская городская дума включила «Флигель купца Лаптева с воротами» в прогнозный план приватизации до 2028 года.

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