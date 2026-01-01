Глава СКР поручил ускорить расследование дела о плохом состоянии дороги под Чернушкой Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Александр Бастрыкин поручил Денису Головкину, руководителю СУ СК по Пермскому краю, ускорить расследование уголовного дела о плохом состоянии дорожной инфраструктуры в Чернушинском муниципальном округе и представить доклад о результатах, а также мерах обеспечения прав граждан на качественные дороги. Об этом сообщили в следкоме.

В ведомстве напомнили, что к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой обратилась многодетная мать из Пермского края.

Она сообщила, что автомобильная дорога Троицк—Трун—Ивановка, связывающая несколько населённых пунктов, долгое время находится в аварийном состоянии. Из-за отсутствия асфальтового покрытия и частых дождей грунтовое покрытие разрушается, появляются ямы и колеи, что затрудняет проезд как личных автомобилей, так и школьного автобуса. Ситуация усугубляется движением грузовых транспортных средств.

Напомним, уголовное дело по этому факту начали расследовать в СУ СК России по Пермскому краю в феврале 2026 года.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

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