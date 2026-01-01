Михаил Сухорученко покидает «Амкар Пермь» Ушёл из клуба и Исламжан Насыров Поделиться Твитнуть

Михаил Сухорученко

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» покидает Михаил Сухорученко, у спортсмена закончился контракт с командой, сообщили в пресс-службе «Амкара».

Михаил Сухорученко присоединился к «Амкару Пермь» в феврале 2025 года, сыграв за команду 41 матч. В этих встречах он забил три гола и с первых дней стал основным игроком, а с февраля 2026 года — вице-капитаном.

«Клуб благодарит Михаила за его надёжность, стойкость и самоотдачу. Желаем ему успехов в будущем», — говорится в сообщении.

Также команду по взаимному согласию покидает Исламжан Насыров. Футболист перешёл в «Амкар Пермь» в январе 2026 года, сыграв за команду 11 матчей. В этих играх он отметился одним результативным пасом. Клуб благодарит его за работу на поле, сборах и тренировках и желает спортсмену удачи.

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