Качество воды в ряде рек Прикамья улучшилось Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Качество воды в крупных реках Прикамья улучшилось за 2025 год. При этом оно по-прежнему не отвечает нормам для рыбохозяйственных водоёмов. Это следует из ежегодного доклада, опубликованного региональным Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Как сообщается в презентации, опубликованной на сайте министерства, наиболее частыми загрязняющими веществами в водоемах региона считаются соединения марганца, меди, железа и трудноокисляемые органические вещества. Из статистики, полученной специалистами Пермского ЦГМС на основе данных по 18 водным объектам края, следует, что их концентрация в поверхностных водах стабильно превышала предельно допустимые параметры. По мнению специалистов, наличие соединений железа и марганца обусловлено местным гидрохимическим фоном и определенным влиянием антропогенных факторов.

При этом в ряде случаев отмечено улучшение качества воды. В первую очередь это касается рек севера Прикамья. Так, вода стала чище в Вишере и Колве у Красновишерска и Чердыни соответственно. В первом случае вода из разряда «загрязненной» перешла в категорию «условно чистая».

В Каме в районе Соликамска и Березников хоть и выявлено превышение среднегодовой концентрации указанных веществ, фиксируется общее улучшение ситуации по сравнению с 2024 годом. Анализы, взятые в главной реке региона выше Перми и в черте города (в верхнем бьефе Камской ГЭС), также показали превышение «традиционных» для региона веществ. При этом среднегодовое содержание нефтепродуктов, фенолов летучих, цинка и соединений азота не превысило предельно допустимых концентраций (параметры не изменились). А вот ниже столицы Прикамья экологическая картина улучшилась.

Положительные изменения отмечены в Косьве у Губахи, где в воде десятилетиями растворяются продукты затопления шахт Кизеловского угольного бассейна: результаты исследований позволили сменить статус с «очень загрязненной» на «загрязненную».

Кроме того, улучшилось качество воды в реках Чусовая, Сылва, Лысьва и Танып.

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