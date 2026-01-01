Ситуация с топливом в Пермском крае остаётся под контролем Губернатор подвёл итоги оперштаба Поделиться Твитнуть

В среду, 1 июля, губернатор Дмитрий Махонин провёл очередное заседание оперативного штаба, посвящённое топливному обеспечению региона.

Особое внимание было уделено снабжению топливом ключевых отраслей: здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования и агропромышленного комплекса.

По итогам встречи глава Прикамья заявил, что ситуация в регионе остаётся под контролем. Специальные службы, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия обеспечены топливом.

Представитель компании «Лукойл» заверил, что поставки осуществляются по плану, а контрактные обязательства перед клиентами выполняются в полном объёме.

«Поручил членам правительства оперативно реагировать на отдельные вопросы обеспечения топливом курируемых сфер и предприятий. Дополнительно проговорили с Управлением Федеральной антимонопольной службы о необходимости постоянного мониторинга сетей АЗС по всему региону и реагирования на случаи необоснованного роста цен», — сообщил Дмитрий Махонин.

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