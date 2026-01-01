В нескольких городах Прикамья открылись пункты проката вещей Воспользоваться одеждой и игрушками смогут нуждающиеся семьи Поделиться Твитнуть

В четырёх городах Пермского края открылись специальные пункты проката предметов первой необходимости для детей до двух лет. Об этом сообщается в соцсетях краевого министерства труда и социального развития.

По данным министерства, социальные точки открылись в Перми, Березниках, Чайковском, Кунгуре и Кудымкаре 1 июля. В них нуждающиеся семьи могут бесплатно взять во временное пользование коляски, детскую мебель, автомобильные кресла, электронные устройства и иные детские принадлежности.

Подчеркивается, что пункты помощи смогут принимать от жителей детские товары в хорошем состоянии для передачи нуждающимся. К этой категории относятся, например, неполные, многодетные и студенческие семьи, а также ячейки общества, где воспитываются дети-инвалиды.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.