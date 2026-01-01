Пассажиры из Перми не смогли добиться компенсации от авиакомпании за отмену рейса Поделиться Твитнуть

В 2025 году семейная пара, возвращаясь из отпуска, столкнулась с неприятной ситуацией. Они приобрели билеты на рейс Минеральные Воды—Пермь и планировали вернуться домой 29 апреля. Однако из-за сложных метеорологических условий рейс был отменен. Авиакомпания вернула супругам стоимость билетов, но они понесли дополнительные расходы. Для возвращения домой пара купила билеты на рейс до Ижевска, а затем добиралась до Перми на маршрутке.

После возвращения домой истцы направили претензию в адрес авиакомпании «Азимут» с требованием возместить убытки, вызванные отменой рейса. Однако авиакомпания отказала в удовлетворении их требований. Перевозчик пояснил, что отмена рейса произошла из-за невозможности самолёта приземлиться в аэропорту Перми из-за неблагоприятных погодных условий.

Тогда, сообщает пресс-служба краевого суда, супруги обратились в суд с иском к авиакомпании, требуя взыскать убытки, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Мировой судья судебного участка № 6 Кировского судебного района Перми отказал в удовлетворении иска. Суд установил, что причиной отмены рейса стали ливневые снегопады, метель и низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, что создавало угрозу безопасности полёта. Эти обстоятельства были признаны форс-мажорными и освободили перевозчика от ответственности.

Представитель истцов обжаловал это решение в Кировском районном суде, утверждая, что метеоусловия не были чрезвычайными и аэропорт Перми возобновил работу через несколько часов после отмены рейса. Однако районный суд согласился с мировым судьей и отклонил жалобу, подтвердив, что отмена рейса была обоснована обеспечением безопасности полетов.

Несмотря на это, представитель истцов продолжил обжаловать решение в кассационной инстанции. Седьмой кассационный суд также подтвердил выводы нижестоящих судов, оставив решение мирового судьи без изменений.

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