В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Анатолием Лютаевым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Гайнского округа

В ходе специальной военной операции погиб житель Гайнского округа Пермского края рядовой Анатолий Лютаев, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Мужчина родился 22 декабря 1987 года в п. Харино. В декабре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ и отравился на СВО в качестве стрелка мотострелкового отделения.

16 мая 2025 года при выполнении боевого задания в населенном пункте Лысовка рядовой Лютаев погиб.

Прощание с военнослужащим состоится 2 июля 2026 года в Доме культуры п. Харино, начало церемонии в 13:30.

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