В ряде территорий Прикамья за июнь выпала трёхмесячная норма осадков Это, возможно, является рекордом для края Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали о погодных итогах июня 2026 года в Пермском крае. Месяц выдался стабильным по температуре и в ряде территорий с рекордным количеством осадков.

Температура воздуха была близка к норме или немного выше, и только 27-29 июня произошло значительное похолодание на 2-6°С ниже нормы. Средняя температура в Перми за месяц составила +16,4°С, что практически соответствовало норме. На севере края июнь оказался теплее нормы на 1°С, а на юге — чуть прохладнее.

Месяц отличался частыми дождями. Больше всего осадков выпало на восточном склоне Уральских гор. В Бисере был зафиксирован рекордный уровень осадков — 297 мм (почти 300% от нормы), что, возможно, является рекордом для края. Также значительные осадки выпали в Кунгуре (215 мм), Лысьве (186 мм), Кыне (156 мм), Губахе (156 мм) и Октябрьском (146 мм), что составляет от 1,8 до 3 норм осадков. В Перми осадков выпало 89 мм — месячная норма, но в некоторых районах города такое количество осадков могло выпасть только в течение 30 июня.

Наиболее дождливой оказалась третья декада месяца, что привело к формированию дождевых паводков по краю. 30 июня в Перми прошел локальный, но сильный ливень, вызвавший затопление улиц, паводки на малых реках и оползни.

В июне также часто наблюдались грозы, не сопровождавшиеся шквалами, но периодически сопровождавшиеся градом и сильными ливнями. Наиболее сильные грозы в районе Перми произошли 14 и 15 июня на правобережье города. 18 июня над Пермью предположительно прошла суперячейка с чрезвычайно сильным ливнем (интенсивность до 205 мм/ч) и градом. 22 июня сильные грозы наблюдались к востоку от Перми, зафиксированные метеостанциями Кын и Бисер.

Среди опасных погодных явлений были отмечены сильные дожди. Например, 9 июня в Бисере выпало 50 мм осадков за 12 часов, 22 июня в Кыне — 42 мм за 12 часов, 11 июня в Бисере — 34 мм за 12 часов, а 20 июня в Бисере — 30 мм за 12 часов.

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