Квартиры в новостройках Перми подорожали за полгода на 3,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За шесть месяцев текущего года стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась в 53 из 70 исследованных городов России, а в 17 — снизилась. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

В Перми цена «квадрата» выросла на 3,6%, до 164,8 тыс. руб. Наибольший рост цен наблюдался в Нижнем Тагиле (+13,9%), Грозном (+11,5%), Барнауле (+10,2%) и Махачкале (+9%). Наиболее значительное снижение цен произошло в Сочи (—6,9%), Уфе (—5,8%), Кирове (—4,1%) и Тольятти (—3,2%).

Средняя стоимость квадратного метра по всем 70 городам увеличилась на 2,6% и составила 160 129 руб./кв. м.

Стоимость квартир в новостройках выросла в 56 городах, снизилась в 13, а в одном осталась без изменений.

В Перми цена лота выросла на 3,3%, до 8 млн 387,9 тыс. руб. Самый значительный рост стоимости квартир наблюдался в Нижнем Тагиле (+16%), Грозном (+12,8%), Улан-Удэ (+10,2%), Чебоксарах (+9,8%) и Махачкале (+9,8%). Наибольшее снижение цен зафиксировано в Тольятти (—6,2%), Сочи (—6,2%) и Краснодаре (—5,2%).

В целом по всем исследованным городам средняя стоимость квартиры выросла на 3,1% и достигла 8 347 938 руб.

Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир», отметил: «Спрос на квартиры сейчас невысокий, и рост цен происходит медленно. В прошлом году в первом полугодии цена квадратного метра увеличилась на 4,3%, и это произошло в 66 из 70 городов. Снижение динамики цен свидетельствует о состоянии рынка недвижимости и общей экономической ситуации. Рост цен на новостройки сейчас обусловлен только сокращением предложения, которое за полугодие уменьшилось на 28%».

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