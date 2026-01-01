Экс-директора пермской управляющей компании лишили аттестата Поделиться Твитнуть

фото: ИГЖН Пермского края

ИГЖН Пермского края 30 июня аннулировала квалификационное удостоверение бывшего директора ООО «Пермкоммуналсервис». Информация о его дисквалификации внесена в реестр дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службы России, что и стало основанием для аннулирования аттестата.

В ИГЖН напомнили, что ещё 29 апреля мировой суд, рассмотрев административное дело, возбужденное Инспекцией, признал бывшего директора ООО «Пермкоммуналсервис» виновным и назначил ему наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев. Причиной дисквалификации стали многочисленные нарушения лицензионных требований при обслуживании общего имущества в многоквартирном доме № 19 по ул. Академика Вавилова в Перми.

Квалификационный аттестат — это документ, подтверждающий, что руководитель управляющей организации имеет необходимые знания и навыки для профессиональной работы в сфере управления многоквартирными домами. Без этого документа лицо не может занимать руководящие должности в компаниях, управляющих многоквартирными домами.

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