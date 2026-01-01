Интересующихся ЭКО жительниц Прикамья попросили набрать номер 122 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жительницы Пермского края, интересующиеся процедурой ЭКО, могут получить информацию, позвонив по телефону 122 и уточнив все детали. Об этом сообщили в минздраве региона.

Однако перед этим рекомендуется обратиться в женскую консультацию по месту жительства: врач акушер-гинеколог проконсультирует по всем вопросам, касающимся ЭКО. Для того чтобы получить наиболее полную информацию, лучше заранее подготовить и записать все интересующие вопросы. Это поможет специалисту ответить на них максимально эффективно.

Если в процессе ознакомления с процедурой ЭКО возникнут дополнительные вопросы или сложности, можно позвонить по номеру 122 и уточнить детали. Диспетчер передаст запрос специалисту, который занимается вопросами ЭКО и репродуктивного здоровья, и затем сообщит ответ.

«Наше репродуктивное здоровье может страдать из-за множества причин: от малоподвижного образа жизни, вредных привычек и хронического стресса до скрытых инфекций и врождённых особенностей. Хорошая новость в том, что современная медицина предлагает эффективные решения для многих из этих проблем, и ЭКО — одно из них. Важно не откладывать заботу о будущем ребёнке на долгие годы и своевременно обращаться к врачу», — отмечает Ольга Вершинина, ведущий консультант отдела по родовспоможению и организации репродуктивных технологий Министерства здравоохранения Пермского края.

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