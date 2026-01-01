Судебные приставы взыскали ущерб с регионального оператора капремонта в пользу семьи из Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе капитального ремонта кровли многоквартирного дома в Свердловском районе Перми жилое помещение двух собственников было затоплено дождевой водой. Причиной залива стало вскрытие конструкций крыши без необходимых защитных мероприятий. Для определения размера ущерба владельцы поврежденной квартиры обратились к независимому эксперту. Согласно его отчету, стоимость восстановительного ремонта составила более 375 тыс. руб.

Пострадавшие направили претензию в адрес некоммерческой организации, отвечающей за проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края. Однако их требования остались без удовлетворения, в связи с чем дело было передано в суд.

В судебном процессе региональный оператор не признал исковые требования и пытался переложить ответственность на подрядную организацию, утверждая, что именно она должна возмещать причиненный ущерб. Суд отклонил эти доводы, указав, что в силу действующего законодательства региональный оператор как заказчик работ несет перед собственниками ответственность за последствия ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными подрядчиками. С учетом этого некоммерческую организацию обязали возместить стоимость ремонтно-восстановительных работ, компенсацию морального вреда, расходы на экспертизу и иные судебные издержки.

В отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступили два исполнительных документа о взыскании в пользу собственников пострадавшей квартиры денежных средств на общую сумму более 395 тыс. руб.

Руководство компании-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о штрафных санкциях за уклонение от исполнения решения суда. В целях обеспечения взыскания задолженности судебным приставом был наложен арест на банковские счета юридического лица. После применения данной меры вся сумма ущерба поступила на депозитный счет ведомства. Денежные средства перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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