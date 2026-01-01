Подростка из Пермского края осудят за администрирование сим-бокса И легализацию преступных доходов Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела, возбуждённого против 17-летнего юноши. Его обвиняют в участии в организованной преступной группе, незаконном использовании сим-бокса для пропуска трафика (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путём (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в сентябре 2025 года группа жителей Перми, включая несовершеннолетнего, создала преступное сообщество. Они приобрели сим-карты на подставных лиц и установили в арендованной квартире сим-бокс. Это устройство позволяло принимать звонки через интернет и передавать их в виде местных звонков по радиотелефонной сети.

С сентября по октябрь 2025 года через сим-бокс совершались различные преступления, включая мошенничества против граждан из разных регионов России. Для сокрытия следов преступления участники группы регулярно меняли сим-карты и арендовали новые квартиры.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Пермскому краю, которые задержали подростка при обыске в арендованной квартире. Во время обысков было изъято около 400 сим-карт. Сопоставление номеров показало, что они использовались для преступлений в разных регионах России, включая дистанционные мошенничества на сумму около 5 млн руб. Подросток получил криптовалюту за участие в преступной схеме, которую затем обменял на рубли и потратил по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело направлено в суд. Расследование в отношении совершеннолетних участников преступной группы продолжается.

СК России предупреждает: администрирование сим-боксов — это серьезное преступление, а не способ быстро заработать. Злоумышленники вербуют подростков через мессенджеры, обещая легкую работу по замене сим-карт. На самом деле сим-боксы используются для массовых обзвонов и мошенничества, а участие в таких схемах может привести к лишению свободы на срок до шести лет.

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