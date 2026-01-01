В Перми за полгода установили 90 сервитутов для газификации жилых домов

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По информации из департамента земельных отношений администрации Перми, за первое полугодие 2026 года было заключено 90 соглашений об установлении сервитута для прокладки газопроводов к жилым домам. 

Сервитут необходим для размещения газопровода на территориях, через которые проходят инженерные сети. Этот механизм позволяет прокладывать коммуникации и обеспечивает подключение домов к газоснабжению.

– Сервитуты — это способ размещения и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках без смены их собственников. Это способствует развитию городского хозяйства и подключению жилых зданий к коммунальным услугам, – подчеркнули в департаменте земельных отношений.

Кроме того, в Перми за первое полугодие 2026 года было установлено 248 публичных сервитутов для эксплуатации, реконструкции и строительства линейных объектов, таких как тепловые, электрические и водопроводные сети, а также линии связи. Обычно за установлением публичных сервитутов обращаются ресурсоснабжающие компании.

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