В Перми за полгода установили 90 сервитутов для газификации жилых домов Поделиться Твитнуть

По информации из департамента земельных отношений администрации Перми, за первое полугодие 2026 года было заключено 90 соглашений об установлении сервитута для прокладки газопроводов к жилым домам.

Сервитут необходим для размещения газопровода на территориях, через которые проходят инженерные сети. Этот механизм позволяет прокладывать коммуникации и обеспечивает подключение домов к газоснабжению.

– Сервитуты — это способ размещения и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках без смены их собственников. Это способствует развитию городского хозяйства и подключению жилых зданий к коммунальным услугам, – подчеркнули в департаменте земельных отношений.

Кроме того, в Перми за первое полугодие 2026 года было установлено 248 публичных сервитутов для эксплуатации, реконструкции и строительства линейных объектов, таких как тепловые, электрические и водопроводные сети, а также линии связи. Обычно за установлением публичных сервитутов обращаются ресурсоснабжающие компании.

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