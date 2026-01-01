За 30 июня в Пермском крае потушили три пожара Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за последние сутки, 30 июня 2026 года, на территории региона было ликвидировано три пожара. Два из них произошли в Перми, а один — в Добрянском муниципальном округе. В результате происшествий никто не пострадал. Об этом пишет ВЕТТА.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием, что при первых признаках пожара нужно незамедлительно звонить в экстренные службы по телефонам «01», «101» или «112», а за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан до 20 тыс. руб., для должностных лиц до 30 тыс. руб., для организаций до 400 тыс. руб.

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