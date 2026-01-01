В Прикамье благоустроители не согласились с претензиями к расходованию средств нацпроекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению заявления соликамского МБУ «Управление благоустройства» о признании незаконным представления краевого Управления Федерального казначейства. Представители муниципальной структуры не согласны с нарушениями, выявленными контролирующим органом.

В частности, они касаются расходов федерального бюджета, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок в границах города и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Финансирование мероприятий шло в рамках ФП «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

В 2024 году о рекультивации свалки хозяйственно-бытовых отходов площадью 25,5 га в южной части города сообщили власти Соликамска. Ликвидация объекта проводилась в рамках ФП «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Общий объём федерального финансирования превысил 597 млн руб.

Третьими лицами по делу выступают «Асфальтобетонный завод № 1», ООО «Проектный институт экологии и природопользования» и АО «Пермский региональный оператор ТКО».

Следующее судебное заседание назначено на 16 июля.

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