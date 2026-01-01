С жительницы Прикамья взыскали 10 тысяч рублей за оскорбление врача Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае судебные приставы обеспечили взыскание компенсации морального вреда в пользу медицинского работника, подвергшегося оскорблению со стороны пациентки. Об этом пишет «Рифей».

Инцидент произошел в процедурном кабинете Лысьвенской больницы. Гражданка опоздала на назначенное время и попыталась пройти на прием вне очереди. Медсестра разъяснила пациентке, что пропуск записи требует повторного обращения к лечащему врачу. В ответ на это посетительница в присутствии других граждан допустила оскорбления в адрес медицинского работника.

Медсестра обратилась в суд для защиты чести и достоинства. Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с нарушительницы 10 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по городу Лысьва. В рамках возбужденного исполнительного производства должнице разъяснили последствия неуплаты, после чего были арестованы ее денежные средства на банковских счетах. Данная мера способствовала тому, что гражданка полностью погасила задолженность, и взыскательница получила присужденную сумму. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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