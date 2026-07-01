В пермский зоопарк приехали четыре альпака из Чили Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский зоопарк

Пермский зоопарк пополнил коллекцию животных четырьмя альпака, прибывшими из Чили. Новички прошли обязательный карантин и размещены в тематической зоне «Горный мир».

Осенью прошлого года в Россию было ввезено более тысячи особей этого вида, которые впоследствии были распределены между фермерскими хозяйствами, парками и 14 зоопарками по всей стране. В Пермь прибыли самец Диего и три самки — Эсперанза, Монтана и Ламбада.

Отличительной чертой новых животных является чуть меньший рост. В Чили альпака традиционно содержат в высокогорных районах Анд, на плато Альтиплано на высоте от 3500 до 5000 метров над уровнем моря. Суровые условия среды, включая разреженный воздух и резкие перепады температур, оказывают влияние на темпы роста и общее телосложение животных.

Альпака является исключительно домашним видом, который был одомашнен более шести тысяч лет назад, диких представителей данного вида не существует.

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