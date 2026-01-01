В Прикамье осудят организаторов нелегальной миграции По делу проходят девять членов преступного сообщества Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела против девяти человек, которые обвиняются в создании преступного сообщества и организации нелегальной миграции. Среди них пять мужчин и четыре женщины. Им вменяется руководство и участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также организация нелегальной миграции с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

С 2021 по 2024 годы сотрудники международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов одного из российских университетов, их подчиненные и индивидуальные предприниматели организовали преступное сообщество для незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Они выдавали сертификаты о владении русским языком, историей России и основами законодательства, используя фальсифицированные результаты экзаменов.

Члены преступного сообщества находили агентов — индивидуальных предпринимателей, которые проводили экзамены в Перми, Туле и Самаре. Агенты также привлекали иностранных граждан для участия в экзаменах. Результаты экзаменов подделывались, чтобы скрыть недостаточный уровень знаний и выдать сертификаты для получения патентов, разрешений на временное проживание, вид на жительство и гражданство России.

Работники университета предоставляли иностранным гражданам правильные ответы на задания экзамена. Видеозаписи экзаменов делались с таких ракурсов, что невозможно было определить реальные ответы экзаменуемых. Фальсифицированные материалы и деньги направлялись из территориальных центров в международный центр, где принимались решения о выдаче сертификатов. Всего было легализовано пребывание на территории России около 500 иностранных граждан.

Преступления были выявлены оперативными сотрудниками ГУЭБ МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю. Семь фигурантов, включая руководителей преступного сообщества, заключили досудебные соглашения, и их дела выделены в отдельное производство. Один из них объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении девяти обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.

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