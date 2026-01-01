Синоптики обещают пермякам дождливый июль По мнению пермских метеорологов, рассчитывать на сильную жару не стоит Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Июль в Пермском крае ожидается умеренно прохладным и дождливым. Такой прогноз сделали специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Как сообщают пермские синоптики, средняя температура июля будет равна климатической норме, а вот количество осадков ее существенно превысит. Об этом говорят модели атмосферы от отечественных и зарубежных прогностических центров и статистические данные, основанные на учете влияния явления Эль-Ниньо.

По мнению экспертов, характер атмосферной циркуляции окажется схожим с той, что наблюдалась в минувшем июне, а также в июле 2017 года. В эти периоды в Европе и Сибири также царила жара, а над востоком европейской части России и Уралом не утихали дожди. При этом специалисты оговариваются: некоторые дни все же будут теплыми и сухими.

Комфортным окажется начало месяца: до 5 июля в Прикамье не ожидается серьезных осадков, а воздух местами прогреется до +28˚С. На пике потепления, который придется на 6 июля, столбики термометров могут показывать до +30 ˚С. После этого велика вероятность возвращения дождей, но при сохранении юго-западных ветров температура будет держаться у отметок в +24…+29 ˚С.

Период с 10 по 15 июля ожидается чуть теплее нормы, но с избытком дождей. Прогноз на вторую половину месяца пока неопределенный. Например, Европейский центр среднесрочных прогнозов обещает некоторое похолодание, но вряд ли температура опустится сильно ниже климатической нормы. Рассчитывать на продолжительные выносы тепла не стоит.

Специалисты не видят аномалии в двух подряд дождливых месяцах. Они напоминают: схожая климатическая картина наблюдалась в июле и августе 2015-го, июне-июле 2017-го и июле-августе 2019-го. Наблюдались такие периоды и в более ранние годы.

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