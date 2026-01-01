Пермские спортсменки завоевали награды на Чемпионате России по вольной борьбе Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

На Чемпионате России по вольной борьбе среди женщин пермские спортсменки завоевали ряд наград.

Так, спортсменка ЦСП Пермского края, МСМК Наталья Малышева стала победителем Чемпионата России по борьбе.

В весовой категории до 55 кг Виктория Ваулина одержала уверенные победы в трёх поединках, но в финале уступила Екатерине Вербиной из Дагестана, которая является чемпионкой Европы и призёром чемпионата мира.

В весовой категории до 53 кг Валерия Тюкпиекова завоевала бронзовую медаль.

Чемпионат России по вольной борьбе проходил в Казани.

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