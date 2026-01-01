Пермские спортсменки завоевали награды на Чемпионате России по вольной борьбе
На Чемпионате России по вольной борьбе среди женщин пермские спортсменки завоевали ряд наград.
Так, спортсменка ЦСП Пермского края, МСМК Наталья Малышева стала победителем Чемпионата России по борьбе.
В весовой категории до 55 кг Виктория Ваулина одержала уверенные победы в трёх поединках, но в финале уступила Екатерине Вербиной из Дагестана, которая является чемпионкой Европы и призёром чемпионата мира.
В весовой категории до 53 кг Валерия Тюкпиекова завоевала бронзовую медаль.
Чемпионат России по вольной борьбе проходил в Казани.
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