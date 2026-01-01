В Пермском крае простятся с погибшим на СВО младшим сержантом Николаем Палаухиным Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Гайнского муниципального округа

В ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погиб житель п. Гайны-1, младший сержант Николай Палаухин. Об этом сообщили в администрация Гайнского муниципального округа Пермского края и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Николай Палаухин родился 18 мая 1976 года. В зоне СВО он служил по контракту старшим поваром в хозяйственном отделении взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона. Погиб мужчина 28 марта 2025 года.

Прощание с бойцом состоится 1 июля на территории Лесокамской школы по адресу ул. Свердлова, 39. Начало церемонии — в 13:30.

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