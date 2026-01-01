О регулярных переработках заявили 56% жителей Перми Чаще всего сверхурочно работают курьеры, водители и сотрудники складов Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено "Яндекс Лавкой"

Большинство жителей Перми (56%) сообщают о регулярных переработках, в то время как только 33% работают строго в рамках установленного рабочего времени. Об этом сообщает SuperJob.

Те, кто перерабатывает, чаще всего отмечают, что их дополнительная нагрузка составляет от 11 до 25% от норматива (23% опрошенных). В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% ежемесячно.

С увеличением возраста доля тех, кто работает сверхурочно, снижается: среди респондентов младше 35 лет переработки отмечают 61%, а среди граждан старше 45 лет — лишь 50%.

Уровень зарплаты также влияет на частоту переработок: среди тех, кто получает до 100 тыс. руб., перерабатывают 52%, тогда как среди зарабатывающих от 150 тыс. — 62%.

Среди распространённых профессий чаще всего перерабатывают курьеры, водители и сотрудники складов, реже — операторы кол-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Наибольшее количество сверхурочных часов зафиксировано у медицинских сестёр, администраторов, курьеров, врачей и воспитателей.

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