Правительство Прикамья спишет долги муниципалитетов по бюджетным кредитам Сумма списания будет равна объёму налоговых доходов, поступивших в бюджет от реализации инвестпроектов Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства 30 июня принято решение о списании долгов муниципальных образований по бюджетным кредитам, сообщает пресс-служба кабмина.

Администрации муниципалитетов Пермского края активно привлекают инвесторов для развития своих территорий, а региональные власти поддерживают эту инициативу и разработали механизм списания долгов муниципалитетов перед краевым бюджетом, пояснили в ведомстве.

Решено списать задолженность по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета Перми, а также Губахинскому, Краснокамскому, Лысьвенскому и Чернушинскому округам. Общая сумма списания составит 246,2 млн руб. и будет равна объему налоговых доходов, поступивших в краевой бюджет от реализации инвестиционных проектов.

Механизм списания долгов муниципалитетов был предложен губернатором Прикамья в 2025 году с целью снизить нагрузку на местные бюджеты. Это нововведение стало одной из первых региональных практик в России, аналогичной федеральному механизму списания долгов регионов перед федеральным бюджетом.

В рамках данного механизма восемь муниципальных образований могут списать задолженность перед Пермским краем по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2024 года. Списание будет осуществляться ежегодно до 2028 года в объеме фактически поступивших дополнительных налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов с 1 января 2025 года.

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