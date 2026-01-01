В Перми начали обкатку трамвайных путей на улице Ленина Продолжается регулировка контактной сети Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На участке ул. Ленина между ул. Сибирской и Комсомольским проспектом проводятся тестовые поездки. Специалисты проверяют пути и контактную сеть на наличие дефектов.

По информации департамента транспорта Перми, по новым путям курсирует состав из двух вагонов модели 71-619, сцепленных «хвостами». Такой способ позволяет составу двигаться вперед и назад без разворота, что ускоряет процесс обкатки. Обкатка — это стандартная процедура, в рамках которой вагоны проезжают по новой линии перед ее запуском.

Цель обкатки — создать нагрузку на пути для их усадки и принятия проектного положения. После этого можно будет уложить бетонные плиты и восстановить благоустройство. Аналогичные работы будут проведены на других участках реконструируемой линии.

На участке уже уложены и сварены пути. Продолжается их выправка и регулировка контактной сети.

Кроме того, работы ведутся на улицах Белинского, Куйбышева и Петропавловской. На ул. Белинского сваривают стыки путей. На ул. Куйбышева между улицами Белинского и Клары Цеткин демонтируют рельсы.

На ул. Петропавловской проводят балластировку путей. На участке между ул. Борчанинова и ул. Горького заменят рельсошпальную решетку и покрытие путей. Установят бетонные шпалы и новые крепления для увеличения срока службы. Для плавного и тихого хода трамваев будут использованы резиновые элементы и сварка стыков.

Ранее компания «Мовиста Регионы Пермь», согласно трехстороннему концессионному соглашению, поставила в Пермь 44 новых трамвайных вагона. Движение по обновленным путям уже запущено на улицах Борчанинова, Дзержинского, Мира, Чернышевского и Сибирской. Также реконструируют тяговые подстанции.

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