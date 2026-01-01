Сельхозкультуры в Пермском крае заняли почти 568 тысяч гектаров На правительстве подвели итоги посевной кампании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На выездном заседании краевого правительства в Кунгурском округе, которое прошло 30 июня под руководством губернатора Дмитрия Махонина, подвели итоги посевной кампании.

Губернатор подчеркнул, что посевная кампания — ключевой этап для сельскохозяйственной отрасли региона. «От качества выполненных работ зависит будущий урожай и продовольственная безопасность края», — отметил он.

Из-за неблагоприятных погодных условий график полевых работ был скорректирован, однако все запланированные мероприятия были выполнены в установленные сроки. Посевная кампания началась 27 апреля, а 5 мая приступили к посеву зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур. С 20 мая начали посадку овощей в открытом грунте, а также картофеля и кормовых культур.

Министр агропромышленного комплекса Анна Быкова сообщила, что в текущем году сельскохозяйственные культуры были размещены на площади более 567,7 тыс. гектаров. В рамках подготовки к посевной было закуплено 24,5 тыс. тонн минеральных удобрений и 13,3 тыс. тонн средств защиты растений.

«Семенной материал, удобрения и средства защиты растений были приобретены заблаговременно в достаточном количестве и высокого качества. Наши аграрии с каждым годом подходят к этим задачам всё более ответственно», — сказала Анна Быкова.

Особое внимание министр уделила вопросам технической оснащённости. «Мы один из немногих регионов, где действует региональная программа модернизации сельхозтехники через субсидированный лизинг. В 2025 году благодаря этой программе было закуплено 267 единиц техники. В парк сельскохозяйственной техники поступают машины с элементами автопилотирования, что позволяет повышать производительность даже при нехватке кадров. С каждым годом количество такой техники увеличивается», — отметила она.

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