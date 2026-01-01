Пермякам стали приходить фейковые уведомления о штрафах за земельные нарушения В Управлении Росреестра рассказали, как отличить настоящий документ от подделки Поделиться Твитнуть

Жительница Перми получила уведомление о выявленных нарушениях земельного законодательства. В уведомлении ей предложили перейти по ссылке и оплатить штраф со скидкой. В связи с этим она обратилась за разъяснениями в Управление Росреестра по Пермскому краю. Там заявили, что не рассылают постановления о штрафах за нарушение земельного законодательства через смс и мессенджеры.

«Росреестр привлекает к административной ответственности за нарушения земельного законодательства только после контрольного (надзорного) мероприятия и составления протокола об административном правонарушении. Ведомство информирует собственника земельного участка о месте и времени проведения мероприятия, составления протокола и рассмотрения дела. Уведомление направляется заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на портале «Госуслуги». Единственным основанием для уплаты административного штрафа является постановление о назначении административного наказания, которое вручается лично при рассмотрении дела, направляется заказным письмом или в электронном виде на портал «Госуслуги». Никогда не следует переходить по подозрительным ссылкам в смс и мессенджерах, особенно если они содержат угрозы штрафов за нарушения на земельных участках. Постановления о назначении таких штрафов не рассылаются через эти каналы», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева.

Важно знать, что постановление о назначении административного наказания подписывается главным государственным инспектором Пермского края по использованию и охране земель или его заместителем и заверяется печатью краевого Управления Росреестра.

Жители Перми могут проверить подлинность постановления о назначении административного наказания, включая случаи, когда оно получено без предварительного уведомления о месте и времени составления протокола или рассмотрения дела. Это можно сделать в Управлении Росреестра на личном приеме или по телефону кол-центра: 8 (342) 205-95-59.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.