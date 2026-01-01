Большинство россиян негативно отнесутся к введению платы за международный интернет-трафик Аналитическая компания изучила отношение к нововведению Поделиться Твитнуть

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Аналитическая компания MAR CONSULT изучила отношение россиян к возможной оплате использования зарубежных интернет-ресурсов, таких как сайты, мессенджеры, социальные сети и другие сервисы.

Как выяснила компания, зарубежный контент остаётся важной частью жизни россиян. 25% респондентов используют его более чем наполовину, а 4% — почти исключительно.

Наиболее популярными зарубежными сервисами являются видеохостинги, такие как YouTube и Vimeo, которыми пользуются 45% опрошенных. Среди молодёжи 18-24 лет этот показатель достигает 76%.

На втором месте по популярности находятся зарубежные мессенджеры (WhatsApp, Viber, Discord), которыми пользуются 30% респондентов, и облачные сервисы (Gmail, Google Drive, iCloud), используемые 25%.

Социальные сети (Instagram*, Facebook*, X), сервисы на базе искусственного интеллекта (ChatGPT, Midjourney, Gemini), маркетплейсы и онлайн-магазины (AliExpress, Amazon, eBay) популярны у 20, 20 и 18% соответственно.

Менее востребованы онлайн-игры на зарубежных платформах (Steam, Epic Games, Roblox), которыми пользуются 9%, профессиональные сервисы (LinkedIn, Zoom, Slack) — 8%, стриминговые сервисы (Netflix, Spotify, Apple Music) — 7%, а также иностранные новостные сайты (BBC, CNN, Reuters) — 5%.

Почти не пользуются зарубежными сервисами 26% респондентов.

Большинство россиян негативно относятся к идее оплаты международного трафика. Против выступают 59% респондентов, нейтральную позицию занимают 20%, а поддерживают инициативу лишь 8%. Затруднились ответить 13%.

Наибольшую категоричность в своём мнении проявляют мужчины (52% против 34% среди женщин), а также респонденты 25-34 лет (54%) и 55-65 лет (48%).

Большинство опрошенных считают меру несправедливой (59%). Лишь 13% считают её справедливой, а 28% затруднились оценить. Наиболее радикально настроены люди старшего возраста (55-65 лет) — 68% считают меру несправедливой. Респонденты с доходом от 41 до 85 тыс. руб. на семью демонстрируют наибольший негатив (70%).

Инициативу рассматривают как фискальную или контролирующую меру, а не как инструмент развития технологий. 24% считают, что её цель — усиление контроля над трафиком (эта версия особенно популярна среди мужчин — 32% против 17% среди женщин). 20% полагают, что инициатива направлена на увеличение доходов бюджета или операторов связи. 15% считают, что мера стимулирует переход на российский контент. Минимальное количество опрошенных (10%) связывают инициативу с идеей «цифрового суверенитета», а 6% — с поддержкой отечественных ИТ-компаний и развитием российских сервисов. 25% затруднились ответить, что указывает на высокую степень неопределённости.

Большинство населения не готово платить за международный трафик. 47% заявили, что откажутся от него при введении платы. 14% готовы платить сумму до 100 руб. в месяц, 7% — от 100 до 300 руб., а более 300 руб. готовы платить лишь 7%. 25% затруднились с ответом.

Таким образом, платёжеспособный спрос формируется лишь у 28% аудитории, причём половина из них готова платить не более 100 руб. в месяц. Даже среди респондентов с доходом более 151 тыс. руб. на семью доля отказывающихся платить составляет 37%, а готовых платить — 38%, из которых 23% готовы платить до 100 руб.

В случае реализации инициативы большинство респондентов планируют искать способы обхода блокировок (VPN, прокси). Это самая популярная стратегия, которую выберут 28% опрошенных. Среди мужчин этот показатель выше (32% против 24% среди женщин), а также среди молодёжи 18-24 лет (34%). 15% опрошенных планируют полностью отказаться от зарубежных сервисов, 10% — перейти на российские аналоги, что свидетельствует о низком доверии к импортозамещению в цифровой сфере. 8% респондентов намерены сократить потребление зарубежного контента без полного отказа. Только 4% готовы платить любую сумму. 35% пока не определились, как будут действовать.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор MAR CONSULT, отметил, что инициатива введения платы за международный интернет-трафик усугубляет кризис легитимности. Меры воспринимаются обществом как несправедливые и несут риск ухода в «серую зону». Легальный доступ к глобальным ресурсам станет дороже, что спровоцирует рост нелегального рынка средств обхода блокировок. Кроме того, инициатива демонстрирует провал нарратива импортозамещения, так как население не верит в стимулирование развития отечественных сервисов. В конечном счёте, мера провоцирует социальную напряжённость.

*Принадлежат Meta, признана экстремистской, запрещена в РФ.

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