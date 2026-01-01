В распределительном центре Перми федеральная торговая сеть открыла мини-магазин
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Торговая сеть «Монетка» открыла мини-магазин собственных торговых марок в распределительном центре в Перми, сообщили в компании.
Площадь магазина составляет 4 кв. м. В нём представлено более сотни наименований товаров.
Сотрудники распредцентра могут приобрести здесь консервы, крупы, бытовую химию и пр. Продавца в магазине нет, но установлена касса самообслуживания.
Аналогичный магазин также открылся в Берёзовском, планируется открытие такой же торговой точки в Нефтеюганске.
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