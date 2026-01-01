В МЧС предупредили жителей Прикамья о сильных дождях и тумане 1 июля Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Согласно данным Пермского ЦГМС, филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 1 июля в некоторых районах Пермского края ожидается сильный дождь и туман.

В связи с этим в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю обратились к жителям региона с просьбой держаться подальше от деревьев, различных конструкций и линий электропередачи, а также не оставлять транспорт рядом с ними.

При возникновении аварий на электросетях необходимо отключить все электрические приборы и соблюдать меры пожарной безопасности.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также держать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам следует быть внимательными при переходе через дорогу.

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