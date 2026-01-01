В Перми за неделю в ДТП пострадали 11 человек Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

С 22 по 28 июня в краевом центре произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек получили травмы разной степени тяжести, включая двух несовершеннолетних.

Госавтоинспекция зафиксировала 1184 нарушения ПДД. Так, 31 водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, 36 водителей не имели водительских прав, 24 нарушения касались выезда на встречную полосу, 96 случаев непредоставления преимущества пешеходам, 79 нарушений допущены пешеходами, 27 нарушений связаны с неправильной перевозкой детей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям и гостям города строго соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.





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