Суд в Прикамье постановил демонтировать контейнерные площадки в охранных зонах ЛЭП Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В Кунгурском муниципальном округе городская прокуратура проверила информацию от пермского филиала «Россети Урал» о нарушениях правил создания и эксплуатации контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Эти объекты находились в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП), что представляло угрозу для энергообъектов и безопасности граждан.

С 2024 года, несмотря на неоднократные обращения представителей энергетической компании, администрация округа не перенесла контейнеры в безопасные места. Это создавало риски для нормальной работы электросетей и могло привести к аварийным ситуациям.

Прокуратура направила представление в адрес администрации, требуя устранить нарушения. Однако меры, предпринятые муниципалитетом, не были признаны достаточными. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с требованием ликвидировать незаконно установленные площадки и организовать новые места для сбора отходов в соответствии с нормативными требованиями.

17 июня 2026 года Кунгурский городской суд удовлетворил требования прокуратуры.

Энергетики напоминают, что, согласно постановлению Правительства РФ №160, в охранных зонах электрических сетей запрещено проводить любые действия, которые могут нарушить их безопасную работу, привести к повреждению или уничтожению оборудования, а также причинить вред жизни, здоровью людей, имуществу и окружающей среде, включая возникновение пожаров.

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