Глава СКР запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по дому в Соликамске Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от главы СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина представить доклад о ходе расследования уголовного дела и мерах восстановления прав жильцов многоквартирного дома на пр. Строителей в Соликамске (Пермский край), сообщает пресс-служба следкома.

В ведомстве поясняют, что в социальной сети появились жалобы на ненадлежащее обслуживание здания, построенное в 1979 году, жильцы которого уже долгое время страдают от поврежденной и протекающей кровли. Люди жалуются на затопление общих помещений, что угрожает целостности несущих конструкций. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ремонтные работы так и не были организованы.

По данному факту СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Контроль исполнения поручения Александра Бастрыкина возложен на центральный аппарат ведомства.





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