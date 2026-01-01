В Перми за 23 эпизода контрабанды леса осудят уроженца Ирана Мужчину задержали в Астрахани Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районном суде завершается судебное следствие по делу о контрабанде леса из Пермского края через Астрахань в Узбекистан, Азербайджан и Иран. На следующей неделе свои доказательства невиновности будет представлять сторона защиты уроженца Ирана Аббаса Расоли Шах Пура. Судья Антон Абитов ведет рассмотрение дела с февраля 2026 года. Аббас был задержан весной 2024 года пермскими силовиками. Об этом сообщает Properm.

В 2023 году таможенники в Астрахани выявили нарушения в работе ООО «Салар», возглавляемого Шах Пуром. Предприятие, по открытым данным, не уплатило таможенные платежи на сумму около 50 тыс. руб. «Салар» зарегистрирован в Перми, а его владельцем является родственник обвиняемого, Расоли Салар Шах Пур, зарегистрированный в Астрахани. Оба получили российское гражданство.

После задержания Аббаса Расоли Шах Пура в 2024 году по подозрению в трех эпизодах контрабанды, его оставили под подпиской о невыезде. К моменту передачи дела в суд было установлено уже 23 эпизода контрабанды ценных пород древесины. Размер ущерба, вменяемого Шах Пуру, составил более 1 млн руб.

Таможенные органы сообщают, что при вывозе ценных пород древесины из России Шах Пур предоставлял подложные данные в таможенных декларациях. Например, по декларации в Узбекистан для компании Siberian Forest из Ташкента должна была быть отправлена древесина, якобы купленная у кудымкарского ООО «Галес». Тот же лес, по версии следствия, отправлялся в Азербайджан по контракту с предприятием «Сумлес» из Сумгаита, а также в строительную компанию SSK из Азербайджана и в ашхабадское ИП «Даг Роваяты» в Туркменистан.

После предъявления обвинения в контрабанде Аббас Расоли Шах Пур подал заявление о возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции и назначенного ему адвоката. Однако реальных подтверждений фактам превышения полномочий следственные органы и суды не обнаружили.

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