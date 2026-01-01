Экс-ректор Пермского университета покидает пост руководителя дирекции межвузовского кампуса Обязанности Дмитрия Красильникова пока будет исполнять его зам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» произошли кадровые изменения. Как сообщает краевая газета «Звезда», Дмитрий Красильников, который руководил организацией с 2023 года, покидает свой пост. При этом он продолжит работать в структурах региональных властей. Временно исполнять обязанности главы АНО будет его заместитель Максим Ильин.

АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» занимается управлением будущим студенческим кампусом в Перми. Учредителем организации стало краевое агентство по сопровождению концессионных проектов. Строительство ведётся в микрорайоне Камская долина на участке площадью более 20 га.

Дмитрий Красильников возглавлял Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) с июля 2020-го по январь 2023 года.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.