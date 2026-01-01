Утверждён состав тренерского штаба пермского ХК «Молот» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Стал известен состав тренерского штаба пермского хоккейного клуба «Молот» на сезон 2026/27.

Готовиться к новому чемпионату команда будет под руководством Льва Бердичевского, который был назначен главным тренером в прошлом сезоне. В составе также остались старший тренер Виталий Атюшов, тренер вратарей Дмитрий Хомутов, специалист по физической подготовке Александр Бессонов и видеотренер Евгений Литвинов.

В клубе также сообщили, что на тренировочной арене нашей команды прошла совместная тренировка с участием нападающих «Молота» Игоря Зенчикова и Владимира Шлыкова, старшего тренера ХК «Молот» Виталия Атюшова, а также форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова, воспитанника пермской школы хоккея.

Руководил тренировкой Вячеслав Кузнецов, опытный тренер по катанию клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Матвей Мичков внёс свой вклад в музей шайб, передав игровой свитер, а также джерси Александра Овечкина и Ивана Демидова.





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