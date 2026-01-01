Объём выданных в Пермском крае автокредитов вырос за год на 25% И достиг 13,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по май 2026 года объём выданных автокредитов в Пермском крае достиг 13,5 млрд руб., что на 25,1% больше, чем за тот же период 2025 года (10,8 млрд руб.).

Некоторые регионы продемонстрировали ещё более значительный рост объёмов выданных автокредитов: Москва (+37,1%), Воронежская область (+36,1%), Санкт-Петербург (+33,1%), Ростовская (+29%) и Московская область (+26,7%).

В целом по РФ объём достиг 580,5 млрд руб. (+25,6% к январю-маю 2025 года). Однако по сравнению с 2024 годом этот показатель снизился на 40,5% (в январе-мае 2024 года — 975,3 млрд руб.). Такое существенное сокращение обусловлено ростом процентных ставок и утилизационного сбора, а также ужесточением денежно-кредитной политики, направленной на охлаждение кредитного рынка.

«Несмотря на определенное оживление в начале 2026 года и увеличение объема выданных автокредитов по сравнению с прошлым годом, общий уровень выдачи остается довольно низким, — подчеркивает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Это указывает на невысокий спрос на автокредиты, вызванный недавним повышением утилизационного сбора, высокими процентными ставками и общим ростом цен на автомобили. Дополнительно стоит отметить, что банки сохраняют низкий уровень рискованности, усиливая требования к качеству кредитных историй граждан, что снижает вероятность просрочек в будущем. Поэтому потенциальным заемщикам важно следить за своей кредитной историей и не допускать её ухудшения».

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