Банки обновят рекорд прибыли не раньше 2027 года, считают в ВТБ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российские банки могут заработать рекордную прибыль уже в 2027–2028 годах — такой прогноз дал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Предыдущий максимум был в 2024 году — тогда сектор получил 3,8 трлн руб. чистой прибыли.

По словам Пьянова, в 2026 году общая прибыль банков составит 3,6–3,9 трлн руб., в 2027-м — до 4,1 трлн. Дальше показатель будет только расти. «Рекорд 2024 года может быть побит уже в 2027–2028 годах», — сказал топ-менеджер.

Он также напомнил, что сам ВТБ планирует заработать больше 600 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2026-го. Это не окончательная цифра: цель могут повысить по результатам первого полугодия.

Что касается прибыли в 1 трлн руб., то для ВТБ это стратегическая цель в рамках новой трёхлетней программы, отметил первый зампред. «Достичь такого уровня можно только за счёт согласованного роста всех подразделений и партнёров. Самый вероятный сценарий — сбалансированное, устойчивое развитие», — пояснил он.

Ускорить движение к триллиону, по мнению Пьянова, поможет сотрудничество с RWB (структура Wildberries) и вхождение в капитал «Вайлдберрис банка». Доходность этих вложений будет выше, чем банк получал от собственного бизнеса до сделки, — это ускорит и генерацию прибыли, и накопление капитала, подчеркнул топ-менеджер ВТБ.

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