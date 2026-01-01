В Кунгурском округе Прикамья появится новый логистический центр О планах развития агропромышленного предприятия губернатору рассказали руководители ООО «Агрофирма "Труд"» Поделиться Твитнуть

В одном из крупнейших агропромышленных предприятий Пермского края, ООО «Агрофирма «Труд» поделились планами расширения производства. Реализация инвестпроекта позволит существенно увеличить объем переработки мяса и создать новые рабочие места.

Агрофирма специализируется на выращивании племенного молодняка крупного рогатого скота, производит и перерабатывает молоко и мясо, развивает собственную торговую сеть. Предприятие единственное в Прикамье имеет статус племенного завода.

Продукция агрофирмы поставляется в такие прикамские магазины федеральных торговых сетей, как «Лента», «Перекресток» и «Магнит», особое внимание уделяется поставкам в школьные и детские дошкольные учреждения.

По данным руководства компании, сейчас реализуется восемь инвестиционных проектов, предусматривающих расширение производства. В частности, ведется строительство объекта по подработке, переработке и хранению зерна на 15 тыс. тонн, которое позволит сократить себестоимость за счет снижения расходов на транспортировку. Аграрии готовятся к строительству животноводческого комплекса на 3,6 тыс. голов дойного стада.

Глава региона Дмитрий Махонин оценил автоматизированную линию по фасовке молока, благодаря которой суточная переработка молока увеличилась в пять раз.

По словам директора кунгурского агропредприятия Владимира Юшкова, продолжается строительство нового логистического центра, на базе которого расположится цех по производству мяса. Его ввод, запланированный на конец 2026 года, позволит увеличить объем переработки мяса до 3,5 тыс. тонн в год и создать семь новых рабочих мест.

Предприятие планирует расширять сотрудничества с зарубежными потребителями. В частности, идут переговоры по поставке более 600 голов компаниям из Казахстана. В компании видят перспективы в развитии растениеводства, например в выпуске рапсового, соевого и рыжикового масла, спрос на которые высок в странах Европы и Китае.

Значительное внимание руководство предприятия уделяет сотрудничеству с образовательными учреждениями. Так, на базе агрофирмы с 2013 года действует учебно-производственная площадка, где прошли практику более 4 тыс. студентов. Предприятие сотрудничает с местными школами. Кроме того, Агрофирма «Труд» выступила индустриальным партнером в формировании агротехнологического класса по программе «Профессионалитет».

Агрофирма «Труд» — один из активных участников социальных проектов округа. Например, при участии предприятия ведется строительство дорог между с. Троельга и соседними деревнями, отремонтирован школьный стадион, а для молодых специалистов предприятия возводится жилье. Губернатор проверил ход строительства. Сейчас завершается возведение домов на 16 квартир, всего в планах построить их 64.

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