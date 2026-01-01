Ограничения по продаже топлива в Пермском крае вызваны балансировкой потребления Ситуацию на топливном рынке прокомментировал Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ограничения по продаже топлива в «одни руки» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал типичной практикой АЗС, связанной с балансировкой потребления. Об этом он сообщил на выездном заседании краевого правительства, которое состоялось в Кунгурском округе.

Как подчеркнул глава региона, благодаря нефтеперерабатывающим заводам, расположенным в Прикамье, бензин, дизельное топливо и другие производные продукты нефтепереработки на региональных АЗС присутствуют в достаточном количестве.

«Вопрос ограничения продажи топлива на АЗС сети «Лукойл» в одни руки связан с взвешенным балансом потребления продукта. Это типичная мера, которую принимают сети АЗС. Мы ситуацию отслеживаем. Все спокойно отрабатываем», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что в случае необходимости власти готовы вмешаться в ситуацию для обеспечения топливом различных секторов экономики, в частности, аграриев, дорожников и других потребителей, включая автолюбителей. Очередное рассмотрение ситуации на оперштабе запланировано на 1 июля.

Напомним, в регионе уже две недели работает штаб по топливному обеспечению, ведётся работа с заправками и компанией «Лукойл».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.