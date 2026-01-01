В 2026 году по нацпроекту 11 муниципалитетов Прикамья закупят 44 новых автобуса В территории отправятся машины разных классов вместимости Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по направлению «Общественный транспорт» в 11 территорий Пермского края в текущем году поступят 44 новых автобуса.

Общественный транспорт в 2026 году обновят Верещагинский, Ильинский, Кишертский, Краснокамский, Кунгурский, Очёрский, Соликамский, Суксунский, Чайковский, Чернушинский и Юрлинский округа. По линии Минтранса РФ перевозчики Кунгурского и Соликамского округов планируют закупить 13 автобусов, в других муниципалитетах транспорт обновят по программе Минпромторга России.

«Заявки на приобретение 44 автобусов были ранее направлены в адрес ГТЛК. 25 мая по всем заявившимся территориям получено одобрение на заключение договоров лизинга. Одновременно проведена работа по выбору модели, класса и компоновки автобусов», — сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

В минтрансе региона пояснили, что до 1 сентября муниципалитеты должны провести все конкурсные процедуры и заключить договоры лизинга с АО «ГТЛК». Доставка автобусов в территории должна быть осуществлена не позднее конца октября.

Напомним, благодаря нацпроекту перевозчики могут приобретать автобусы в лизинг от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) с существенной скидкой по программам Минтранса и Минпромторга России.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что благодаря федеральной поддержке с 2020 года удалось обновить общественный транспорт как в Перми, так и на межмуниципальных маршрутах. Это позволило снизить средний возраст автобусов Перми с 12 до 3 лет, на региональных маршрутах — с 20 до 3,5 лет.

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