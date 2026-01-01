Пермские учёные представили разработку по управлению осадками А также новые технологии пожаротушения Поделиться Твитнуть

Специалисты Института технической химии УрО РАН (филиала Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук) представили новые разработки на Всероссийской конференции «Керамика и композиционные материалы», которая прошла в Челябинске с 22 по 26 июня. Об этом сообщили в краевом правительстве.

В рамках мероприятия было представлено более 70 докладов, охватывающих современные достижения и перспективы научных исследований. Сотрудники Института технической химии УрО РАН также выступили с докладами на пленарной сессии.

Первый доклад, озаглавленный «Физико-химические основы и технологические решения для создания огнетушащих порошковых составов комбинированного газогенерирующего действия», представил кандидат технических наук Игорь Вальцифер, ведущий научный сотрудник института.

Ученые разработали новый огнетушащий порошковый состав (ОПС КГВ), который может использоваться в автоматических системах пожаротушения и взрывоподавления. Эта технология позволяет создавать тушащие составы с усиленным газогенерирующим эффектом, способные снижать температуру в зоне горения и уменьшать риск повторного возгорания. Благодаря этим свойствам, ОПС КГВ рассматривается как перспективное решение для защиты промышленных объектов, складов и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Второй доклад, «Разработка тонкодисперсных гибридных реагентов AgI—MeIx-SiO₂ для активного управления метеопроцессами», представила кандидат технических наук Анастасия Аверкина, старший научный сотрудник института.

В ходе исследования был создан гибридный реагент, способный влиять на облачные процессы и стимулировать выпадение осадков в определенных условиях. Технология может быть использована для дополнительного увлажнения территорий и снижения рисков, связанных с неблагоприятными погодными явлениями.

Порошковый материал объединяет несколько механизмов воздействия на атмосферу: иодид серебра инициирует кристаллизацию переохлажденной влаги, а неорганическая матрица с развитой поверхностью способствует ее поглощению. Это сочетание позволяет повысить эффективность воздействия на облачность и ускорить процесс выпадения осадков.

Представленные разработки демонстрируют возможности современных композиционных материалов в решении прикладных задач, от обеспечения промышленной безопасности до активного управления атмосферными процессами.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.