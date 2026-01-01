Суд в Перми взыскал с компаний деньги за автоматическое продление подписок клиентам Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю поступили жалобы от граждан, столкнувшихся с нарушением своих прав при использовании цифрового сервиса START.

Они рассказали, что после истечения срока пробной бесплатной подписки на 14 дней подписка автоматически продлевалась без предварительного уведомления, что противоречит Единым правилам в области защиты прав потребителей.

ООО «Старт.Ру» предоставляет доступ к контенту и ТВ-каналам через различные интерфейсы.

Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с требованием взыскать с ООО «Старт.Ру» незаконно списанные денежные средства, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования в добровольном порядке.

Мировые судьи судебных участков Перми удовлетворили иск Управления, взыскав с ООО «Старт.Ру» в пользу граждан 13 170 руб., из которых 7600 руб. были присуждены в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того, Управление Роспотребнадзора предъявило иск к индивидуальному предпринимателю (ИП) Богуш М.В., который распространял сервис SOCIALVISOR. ИП продал гражданину пробную однодневную подписку на сервис, однако на следующий день без уведомления клиента автоматически продлил её на 14 дней по цене 990 руб. ИП Богуш М.В. отказался удовлетворить требование о возврате денежных средств.

Мировой судья судебного участка №2 Ленинского судебного района г. Перми также вынес решение в пользу потребителя, обязав ИП вернуть незаконно списанные средства, компенсировать моральный вред и уплатить штраф за отказ удовлетворить требования добровольно. В итоге с ИП Богуш М.В. в пользу гражданина было взыскано 8880 руб., из которых 5 тыс. были выплачены в качестве компенсации морального вреда.

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