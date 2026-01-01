На торги в июле в Перми выставили 27 земельных участков под ИЖС Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Департамент земельных отношений пермской администрации объявил о проведении аукционов, на которых будут выставлены 27 участков общей площадью 21,5 тыс. кв. м. Эти участки предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Больше всего лотов находится в Орджоникидзевском районе — девять участков, а также в Мотовилихинском — шесть. В Индустриальном районе представлено четыре участка, по три — в Свердловском и Дзержинском, по одному — в Кировском и Ленинском. Площадь участков варьируется от 492 до 1408 кв. м.

Конкурсы на аренду и покупку земли пройдут 2, 9, 16 и 23 июля.

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