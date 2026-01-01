В Пермском крае более 6 тысяч человек числятся в реестре злостных алиментщиков Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

На конец июня 2026 года публичный реестр злостных неплательщиков алиментов включает данные о 6161 жителе Пермского края, невыполнившем свои обязательства по содержанию детей. Об этом сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

Этот реестр, который был запущен в России чуть более года назад, оказался эффективным инструментом для воздействия на должников, уклоняющихся от родительских обязанностей. Его работа основана на принципе максимальной открытости: информация о лицах, систематически не исполняющих алиментные обязательства, размещается на электронной платформе в режиме реального времени. Любой пользователь интернета может ознакомиться с этими данными, посетив официальный сайт ведомства или портал Госуслуг.

В реестре публикуются сведения о гражданах, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также о тех, кто находится в розыске. Информация включает ФИО и дату рождения должника, дату включения в реестр, реквизиты исполнительного производства, сумму задолженности, данные исполнительного документа и контактную информацию судебного пристава, ведущего производство.

Сведения остаются в реестре до полного погашения задолженности. После выплаты всей суммы информация удаляется в течение суток.

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