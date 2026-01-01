Оборот общепита в Пермском крае снизился на 4,1% Оборот розницы в целом вырос Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-мае 2026 года розничный оборот в Пермском крае достиг 382 442,5 млн руб., что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сравнении с ценами того же периода), об этом сообщает Пермьстат.

В структуре оборота розничной торговли региона за первые пять месяцев 2026 года доля непродовольственных товаров составила 51,9%, а пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, – 48,1%.

Розничный оборот в Пермском крае в январе-мае 2026 года на 99,8% был сформирован торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынков. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках составила лишь 0,2%.

За первые пять месяцев 2026 года оборот общественного питания в Пермском крае составил 26 665,8 млн руб., что на 4,1% меньше, чем в прошлом году (в сопоставимых ценах).

На 1 июня 2026 года товарные запасы в организациях розничной торговли достигли 58 444,4 млн руб., что соответствует 41 дню торговли.

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