Итальянец открыл мясной бизнес в Прикамье Поделиться Твитнуть

Этци Альберто, гражданин Италии, зарегистрировался в Пермском крае в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно данным из Rusprofile, основной вид деятельности Этци Альберто — производство мясных продуктов из убойных животных и птицы. Он также занимается оптовой и розничной торговлей мясом в специализированных магазинах и упаковкой товаров. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Регистратором нового индивидуального предпринимателя выступила Межрайонная инспекция ФНС №17 по Пермскому краю.

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