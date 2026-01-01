В Прикамье простятся с погибшим на СВО отцом пятерых детей Алексеем Дмитриевым Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Очёрского муниципального округа с прискорбием сообщили, что в ходе специальной военной операции при исполнении боевых задач погиб рядовой Алексей Дмитриев. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Алексей Дмитриев родился 14 ноября 1971 года в городе Бузулук Оренбургской области. После школы поступил на военную службу по призыву. После армии женился, воспитывал пятерых детей.

На Очёрском машиностроительном заводе Алексей Валерьевич работал наладчиком автоматизированных линий и токарем. Увлекался резьбой по дереву, изготовлением мебели и ремонтом швейного оборудования, благодаря чему прослыл «человеком с золотыми руками».

В зону специальной военной операции Дмитриев отправился по контракту. 13 июня 2025 года, выполняя боевое задание, он погиб.

Прощание, гражданская панихида и отпевание состоятся 30 июня в Михайло-Архангельской церкви по адресу: Очёр, ул. Ленина, 32. Начало в 11:00.

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