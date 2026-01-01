Обманутому телефонными мошенниками пенсионеру из Прикамья вернули 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Красновишерска защитила права пожилого человека, ставшего жертвой телефонного мошенничества.

В ходе проведённой надзорным органом проверки выяснилось, что в 2025 году пенсионер, обманутый злоумышленниками, перевёл на их счёт более 500 тыс. руб.

По этому факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В ходе расследования удалось установить, на чей счёт были переведены деньги.

Чтобы защитить имущественные интересы пострадавшего, прокурор района подал в суд иск о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме, и с владельца счета были взысканы денежные средства в пользу потерпевшего.

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